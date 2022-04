Firefox 81 voor Android krijgt functie om automatisch tabbladen te sluiten

Mozilla integreert in Firefox-versie 81 voor Android een functie waarmee gebruikers automatisch ongebruikte en nog geopende tabbladen kunnen laten sluiten. Het werkt waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als de functie die sinds iOS 13 in Apples Safari-browser zit.

Volgens techsite Ghacks komt deze functie beschikbaar in Firefox 81 voor Android en staat de functie standaard uitgeschakeld. Gebruikers kunnen het automatisch sluiten handmatig aanzetten en kiezen voor het sluiten van tabbladen na een dag, een week of een maand. Als een gebruiker bijvoorbeeld voor de laatste optie kiest, dan worden alle openstaande tabbladen gesloten die in de afgelopen maand niet actief waren.

Firefox 81 is momenteel in bèta en zal later deze maand verschijnen. Firefox 80 voor Android is een week geleden beschikbaar gemaakt voor een beperkte groep gebruikers. In die versie is onder meer de terug-knop geherintroduceerd en is de tabgeschiedenis op te roepen na het lang ingedrukt houden van de knop.