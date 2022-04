Google activeert functie om groepen Chrome-tabbladen in en uit te klappen

Google breidt de mogelijkheden voor gegroepeerde tabbladen in Chrome uit. Het is nu ook mogelijk om gemaakte groepen tabbladen in en uit te klappen. De functie zit in Chrome 85 en wordt vanaf nu beschikbaar gesteld aan gebruikers.

Volgens Google was de mogelijkheid om groepen tabbladen in en uit te klappen een veelgevraagde functie. Vanaf Chrome-versie 83 test Google de functie voor het maken van groepen tabs. Doordat ze die groepen snel in en uit kunnen klappen, kunnen gebruikers meer tabbladen kwijt op hun scherm en is het eenvoudiger om overzicht te houden.

Google heeft de functie nog niet voor iedereen geactiveerd, maar zegt begonnen te zijn met het uitbrengen ervan. Het is wel voor alle gebruikers mogelijk om de functie in Chrome 85 aan te zetten door te navigeren naar chrome://flags en daar de flags Tab Groups en Tab Groups Collapse te activeren.

Ook wijzigt Google de weergave van tabs in de tabletmodus van Chrome. Het navigeren door openstaande tabs moet gemakkelijker worden door een grotere weergave. Die nieuwe weergave komt eerst naar Chromebooks. Daarnaast verbetert Google de pdf-integratie in Chrome. In de komende weken moet het mogelijk worden om in de browser pdf-formulieren in te vullen en op te slaan.

Chrome 85 maakt het openen van tabbladen ook sneller. Profile Guided Optimization zorgt er volgens Google voor dat tabs tot tien procent sneller laden. Verder kondigt Google aan dat het throttlen van tabs wordt toegevoegd aan de bètaversie van Chrome. Daarbij krijgen tabs op de achtergrond minder resources toegewezen, zodat die beschikbaar komen voor tabs op de voorgrond. Bij gebruik op mobiele apparaten zou dat ook een betere accuduur opleveren.