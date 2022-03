Chrome krijgt waarschuwingsfunctie als webformulier onbeveiligd wordt verstuurd

Chrome krijgt vanaf de M86-build een waarschuwingsfunctie als gebruikers een webformulier willen invullen en versturen op een beveiligde https-pagina, terwijl het formulier op onbeveiligde wijze wordt verstuurd.

Google noemt dit mixed forms, waarbij formulieren op https-websites niet conform de https-standaard worden verstuurd. Het bedrijf stelt dat dit een risico met zich meebrengt voor de beveiliging en privacy van de internetgebruiker, bijvoorbeeld omdat de ingevulde informatie zichtbaar kan zijn voor derden, zodat kwaadwillenden gevoelige informatie kunnen inzien of aanpassen.

Om dit te voorkomen, zal Chrome een functie krijgen om deze risico's voor het voetlicht te brengen. Zo wordt de autofill-optie uitgeschakeld bij mixed forms en krijgen gebruikers bij het invullen een zichtbare waarschuwing in rode tekst te zien, waarin wordt aangegeven dat het formulier niet beveiligd is. Als de Chrome-gebruiker dan alsnog het formulier wil insturen, volgt er een volledige waarschuwingspagina. Het is vervolgens wel mogelijk om het formulier alsnog in te sturen.

Voorheen werden mixed forms alleen gemarkeerd door het sloticoontje in de adresbalk weg te halen. Volgens Google vonden gebruikers dit niet duidelijk en werden daarmee de risico's niet goed gecommuniceerd.