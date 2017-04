Door Sander van Voorst, vrijdag 28 april 2017 17:57, 23 reacties • Feedback

Google heeft een aantal veranderingen in de Chrome-browser aangekondigd. Zo moeten er vanaf versie 62 aanvullende waarschuwingen worden getoond op http-sites, bijvoorbeeld in de incognitomodus en bij het invullen van gegevens.

Bij de aankondiging maakt Google bekend dat de wijzigingen in oktober van kracht moeten worden. De zoekgigant schrijft dat in principe alle gegevens die gebruikers op een website invullen ontoegankelijk voor derden zouden moeten zijn. Daarom waarschuwt Chrome vanaf versie 62 dat de gebruiker zich op een onveilige website bevindt als er gegevens op een http-pagina ingevuld worden. Daarbij maakt het niet uit om wat voor gegevens het gaat.

De tweede verandering is dat er ook op incognitotabbladen de melding 'not secure' wordt getoond als een Chrome-gebruiker zich op een http-pagina bevindt. Google motiveert deze keuze door te stellen dat gebruikers die de incognitomodus activeren, verwachten dat hun privacy beter is beschermd. Op een http-pagina is het netwerkverkeer echter inzichtelijk voor personen die zich op hetzelfde netwerk bevinden, redeneert het bedrijf.

Google is al langer bezig met het aanpassen van de manier waarop de Chrome-browser met http-pagina's omgaat. In september van vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat de inmiddels uitgekomen versie 56 van Chrome websites die wachtwoorden en betalingsgegevens doorsturen als onveilig zou gaan aanduiden als deze geen https gebruiken. Google zegt nu dat er sinds deze wijziging 23 procent minder naar http-sites met invulvelden voor wachtwoorden of betalingsgegevens genavigeerd wordt. In januari begon ook Firefox met het waarschuwen voor http-pagina's met inlogformulieren.

Illustratie van de wijzigingen door Google