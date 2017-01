Door Arnoud Wokke, donderdag 26 januari 2017 14:48, 3 reacties • Feedback

Google heeft Chrome 56 uitgebracht, de eerste versie die gebruikers waarschuwt voor loginpagina's die geen gebruik maken van https. De zoekgigant had die functie enige maanden geleden al aangekondigd en nu krijgt de browser de update die het mogelijk maakt.

De waarschuwing bestat uit de tekst 'Not secure' met een informatie-icoon ervoor naast de url-balk. De melding komt alleen naar boven op loginpagina's en niet op reguliere internetpagina's zonder certificaat.

Google zei in september dat het vanaf deze maand de functie in Chrome 56 zou activeren. Dat moet voorkomen dat mensen hun gegevens invullen en die versturen via een onbeveiligde verbinding, waardoor ze makkelijker slachtoffer worden van phishing of man-in-the-middle aanvallen.

Google had al eerder het plan om een niet-https-pagina als onveilig weer te geven door middel van een slotje met een groot rood kruis erdoor. Sinds Google startte met zijn kruistocht tegen http-verbindingen zou vorige zomer een mijlpaal behaald zijn. Meer dan de helft van alle sites die via de desktopversie van Chrome laden, zouden via een https-verbinding geserveerd worden. Firefox voerde deze week een soortgelijke update door.