Door Emile Witteman, donderdag 26 januari 2017 15:29, 23 reacties • Feedback

Submitter: Devin19

Codemasters heeft aangekondigd dat DiRT 4 in juni verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Het spel combineert de realistische rijeigenschappen van DiRT Rally met de mogelijkheden van DiRT 2 en 3.

DiRT 4 krijgt verschillende gamemodi. Naast de gebruikelijke rally's zijn er, net zoals in voorgaande games in de hoofdserie, races met buggy's en trophy trucks. Verder spreekt Codemaster van een Joyride-modus, waarin spelers in spelwerelden op drie verschillende continenten verschillende opdrachten moeten uitvoeren.

Een andere nieuwe toevoeging aan het spel is het Your Stage-systeem. Met het systeem kan de speler zelf aan de hand van een aantal parameters een eigen baan ontwerpen, die op basis van de vaardigheden van de speler simpeler of ingewikkelder kan worden.

Het wordt de eerste game in de hoofdserie van DiRT sinds 2011, toen DiRT 3 verscheen. Sindsdien zijn er wel enkele spin-offs verschenen, waaronder DiRT Rally. Dit spel legde, in tegenstelling tot voorgaande DiRT-games, de nadruk bij levensechte rijeigenschappen. Deze eigenschappen komen volgens Codemaster terug in DiRT 4.