donderdag 26 januari 2017

Facebook krijgt ondersteuning voor inloggen met U2F-beveiligingssticks, dat zijn usb-sticks voor tweetrapsauthenticatie. Op telefoons werkt de beveiliging via nfc. Facebook vereist wel een alternatieve manier van tweetrapsauthenticatie naast de beveiligingsstick.

De alternatieve manier is nodig omdat de mobiele app van Facebook vooralsnog geen ondersteuning krijgt voor de beveiligingssticks, meldt het sociale netwerk. Bovendien hebben gebruikers op de desktop alleen de keuze uit de recentste versies van Opera en Chrome om bij Facebook in te loggen met een beveiligingsstick.

Gebruikers kunnen de usb-stick gebruiken als tweede factor bij het inloggen in de browser. Om de stick op mobiel te gebruiken, moet deze net als de telefoon over nfc beschikken. Daarnaast is het nodig dat de telefoon op Android draait en dat Chrome en Google Authenticator op het toestel staan.

Facebook biedt al langer tweetrapsauthenticatie. Dat kan functioneren met de mobiele app of sms als tweede factor naast het wachtwoord. Het sociale netwerk raadt de veiligere manier van inloggen aan als beveiliging tegen onder meer phishing. Verkrijgt een kwaadwillende de inlogggevens van een gebruiker, dan kan hij vanwege de vereiste tweede factor nog steeds niet inloggen op Facebook.

Naast de toevoeging van de authenticatiemethode heeft Facebook zijn privacypagina van een nieuw uiterlijk voorzien. Hier kunnen gebruikers hun privacy-instellingen nalopen, bijvoorbeeld aan de hand van verschillende handleidingen en een check-up. Er is geen nieuwe informatie aan de pagina toegevoegd.