Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 februari 2017 11:18, 37 reacties • Feedback

Softwaremaker Opera heeft versie 43 van zijn browser uitgebracht. De belangrijkste nieuwe functie is het laden van pagina's op de achtergrond terwijl gebruikers de paginanaam nog aan het intypen zijn. Daardoor moeten pagina's onmiddellijk verschijnen.

Opera noemt de functie Instant Page Loading en het is een systeem dat leert van eerder browsegedrag. Als gebruikers bijvoorbeeld altijd naar Tweakers gaan door 'tw' in te typen, vervolgens het eerste resultaat selecteren in de adresbalk en dan op Enter drukken, zal de browser na het typen van 'tw' al in de achtergrond de frontpage laden en die dus sneller kunnen tonen.

Daarnaast ondersteunt Opera in de Windows-versie Profile Guided Optimization, zodat de software de scheduler kan leren welke taken belangrijk zijn om de snelheid te verbeteren en de cpu-load te verlagen. Daardoor zou de browser 13 procent sneller moeten starten, claimt de softwaremaker.

Bestaande Opera-gebruikers kunnen versie 43 via het ingebouwde updatemechanisme binnenhalen, terwijl de installer beschikbaar is op de site van de voorheen Noorse en nu Chinese browserbouwer.