Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 17:55

Submitter: cruysen

Opera krijgt op de desktop een zijbalk met integratie van de webversies van onder meer WhatsApp en Facebook Messenger. Er zitten nog veel meer wijzigingen in Opera 45, die de browserbouwer daarom aanduidt als Reborn.

De integratie van WhatsApp Web en Facebook Messenger moet ertoe leiden dat gebruikers kunnen chatten en tegelijkertijd door kunnen blijven gaan met browsen. Tot nu toe moesten gebruikers om te blijven chatten chatapps in een aparte app gebruiken of als tabblad open laten staan. In de zijbalk staan ook onder meer de favorieten van de gebruiker, zodat die snel beschikbaar zijn.

Behalve de zijbalk, die standaard uit staat, kunnen gebruikers in versie 45 nieuwe iconen en animaties tegenkomen. Er zijn bovendien lichte en donkere thema's aanwezig en de browser past zich qua uiterlijk aan het besturingssysteem aan. Opera heeft bovendien wat talen verwijderd, waaronder Afrikaans. De browser werkt nog in 48 talen.

Hoewel Opera vermeldt dat het een bèta is, kunnen gebruikers van de stabiele versie al updaten naar versie 45 en wie op de site van de softwaremaker de browser downloadt, krijgt bovendien deze nieuwe versie op de desktop.