Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 18:15

Nvidia heeft versie 3.6 van zijn GeForce Experience-software uitgebracht. De update maakt het mogelijk om met ShadowPlay gameplay op te nemen en te streamen in games die gebruikmaken van Vulkan of OpenGL. Voorheen werkte ShadowPlay enkel met DirectX.

Dankzij de update is het nu ook mogelijk om games als Doom, Minecraft en No Man's Sky op te nemen met ShadowPlay. Beelden kunnen met de Nvidia-tool ook direct uitgezonden worden op streamingdiensten als Twitch, Facebook en YouTube.

Bij games die zowel DirectX als Vulkan of OpenGL ondersteunen, kunnen ShadowPlay-gebruikers voortaan kiezen welke api ze willen gebruiken. Wel moet er in alle gevallen een recente driver gebruikt worden: versie 385.61 of nieuwer.

Volgens Nvidia zijn ook de prestaties verbeterd bij het gebruik van de GeForce Experience-overlay in games. Verder heeft Nvidia de interface aangepast en Gallery Upload en Broadcast samengevoegd in een venster, met dezelfde opties. Wisselen tussen websites waar materiaal naar geüpload kan worden zou makkelijker moeten gaan.