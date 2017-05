Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 18:29, 7 reacties • Feedback

De Autoriteit Persoonsgegevens lijkt dit jaar meer meldingen te krijgen van datalekken bij Nederlandse gemeenten dan vorig jaar. Dat meldt tv-programma Nieuwsuur. Het ging in de eerste drie maanden van dit jaar om 331 meldingen.

In heel 2016 ging het om 533 meldingen, zegt Nieuwsuur. Als deze trend zich doorzet, komt het aantal meldingen dit jaar ver boven de 1000 uit. Het is onbekend of dat komt doordat er meer datalekken zijn of dat het bekender is dat datalekken kunnen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In veel gevallen gaat het om menselijke fout: 41 procent van de 331 meldingen ging over verkeerd ontvangen gegevens. Zoekgeraakte usb-sticks, smartphones en tablets waren goed voor 10 procent van de meldingen en slechts bij 5 procent van de datalekken ging het om hacken of malware.