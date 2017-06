Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 11:59, 1 reactie • Feedback

De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, heeft in een interview aangegeven dat de privacywaakhond in de toekomst een strenger beleid wil hanteren. Daar komt bij dat er vanaf volgend jaar hogere boetes opgelegd mogen worden.

Wolfsen deed de uitspraken in een interview met het FD. Daarin zei hij: "Zij denken dat het wel losloopt. Dat we niet zo snel een boete geven. Maar dat gaan we wel doen. We worden strenger. Daarom zeg ik tegen bedrijven: Jongens, je moet wel de boel op orde hebben." Daarmee doelt hij op bedrijven die zich momenteel niet volledig aan de Wet bescherming persoonsgegevens houden. In 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht, die daarmee de Nederlandse privacywet vervangt.

Een van de onderdelen van de verordening is de mogelijkheid voor de privacywaakhonden van de lidstaten om hogere boetes op te mogen leggen bij overtredingen. Het bedrag kan oplopen tot 4 procent van de jaaromzet van een onderneming. Daarover zegt Wolfsen tegen de krant: "Let wel, dat is per overtreding. En we geven geen kwantumkorting."

Daphne van der Kroft van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zegt dat bedrijven door de nu geldende lage boetes bewust de randen opzoeken en daar overheen gaan. Dat zou onder de nieuwe verordening niet meer moeten kunnen, mede omdat de pakkans hoger is door de samenwerking van Europese privacywaakhonden.

De Autoriteit Persoonsgegevens maakte onlangs bekend dat Facebook de Nederlandse privacywetgeving overtreedt, bijvoorbeeld door de verwerking van gevoelige gegevens en gebrekkige informatieverstrekking aan gebruikers van de dienst. De waakhond onderzoekt momenteel of de vastgestelde overtredingen zijn opgelost en zeg zo nodig een sanctie op te leggen. De maximale boete is momenteel 820.000 euro voor overtreding van de privacywetgeving. Voor het niet melden van een datalek is dat 900.000 euro.

Begin deze maand bleek uit een onderzoek, dat in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens is uitgevoerd, dat de toezichthouder door de nieuwe Europese regels meer personeel nodig heeft. Voorzitter Wolfsen noemde toen een scenario dat uitging van een verdrievoudiging van het aantal werknemers 'realistisch'.