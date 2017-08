Backdoor gaf toegang tot gegevens van forumleden scholieren.com

De website scholieren.com, waar informatie en een forum voor jongeren te vinden is, waarschuwt zijn gebruikers dat er mogelijk onbevoegd toegang is geweest tot gegevens als gehashte wachtwoorden, e-mailadressen en gebruikersnamen.

Het forum van de website heeft een kleine 150.000 leden. Oprichter Jon Geerars geeft tegenover Tweakers uitleg over het lek: "Op 7 augustus kwamen we ineens een php-bestand tegen in een map met afbeeldingen. Het bleek dat iemand een backdoor had geüpload via de de uploadfunctie voor plaatjes."

Het lek is inmiddels gedicht, maar de backdoor zou een aantal keer benaderd zijn. In een mail aan gebruikers schreef Geerars dat er niet uitgesloten kan worden dat er toegang tot gevoelige gegevens is geweest.

Geerars zegt dat de wachtwoorden wel gehasht waren met de standaardinstelling van php. Vanaf versie 5.5 is dat het als veilig aangemerkte bcrypt-algoritme. In de mail naar gebruikers waarschuwt de site om het wachtwoord van scholieren.com aan te passen op andere sites als het daar ook is gebruikt. Gebruikers van de site zullen bij een nieuwe inlogpoging gevraagd worden hun wachtwoord aan te passen. Volgens Geerars is er inmiddels melding van het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt.