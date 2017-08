Hyperloop-pod van Tesla haalt snelheidsrecord van 355 km/u

Een Hyperloop-pod van Tesla heeft tijdens een test in een 1,25km lange testbuis in CaliforniŽ een snelheid behaald van 355 km/u. Daarmee is het eerdere record van 324km/u verbroken, dat onlangs werd behaald door een Duits studententeam.

Elon Musk heeft gezegd dat een hogere de snelheid dan 355 km/u te veel hitte zou ontstaan. Hij denkt echter dat het misschien mogelijk is om in september met enkele aanpassingen sneller te gaan dan 500 km/u. Volgens hem zijn er nog veel hogere snelheden mogelijk in de testbuis. Daarvoor is wel een hoge acceleratie nodig, iets wat bij langere trajecten volgens hem niet nodig is, omdat de acceleratie dan over een veel grotere afstand kan worden uitgesmeerd.

De Technische Universiteit München won enkele dagen geleden de SpaceX Hyperloop Pod Competition II. Net als in januari behaalde de pod van de Duitse studenten de hoogste snelheid door de testbuis. De pod wist tot een snelheid van 324 kilometer per uur te komen. Begin augustus haalde Hyperloop One met de XP-1-pod nog een snelheid van 310km/u. Dat was een forse verhoging; tijdens de eerste testrit van Hyperloop One in juli werd een snelheid van 113 km/u bereikt.

De behaalde snelheid van 355 km/u is nog altijd ver verwijderd van de snelheden die de pods uiteindelijk moeten halen. Het doel is om de pods met snelheden tot zo'n 1200km/u door de buizen te laten bewegen. Hyperloop One wil in 2021 de eerste Hyperloop-verbindingen in gebruik nemen.

Wereldwijd zijn er meerdere bedrijven bezig met het ontwikkelen van een Hyperloop-vervoermiddel. Het Nederlandse Hardt Global Mobility, dat voortkomt uit het Delftse studententeam dat meedeed aan de SpaceX-hyperloopwedstrijd, wil eind dit jaar gaan testen. Het bedrijf kreeg van de NS een investering van 300.000 euro. Hyperloop Transportation gaat een testlocatie opzetten in Frankrijk.