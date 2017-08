Elon Musk wil Hyperloop tussen Amerikaanse steden zelf bouwen

Elon Musk wil zelf zorgen voor het aanleggen van een Hyperloop tussen Amerikaanse steden, te beginnen bij het traject tussen New York en Washington. Dat zegt een persoon uit de omgeving van Musk tegen persbureau Bloomberg.

Het nieuws volgt op de bekendmaking van Musk dat hij mondelinge toestemming heeft gekregen van de Amerikaanse overheid voor de bouw van het traject. Volgens Bloomberg hoopten de start-ups die inmiddels bezig zijn met de ontwikkeling van een Hyperloop dat Musk met zijn tunnelbedrijf The Boring Company alleen de nodige tunnels zou aanleggen. Dat blijkt nu niet het geval en wil Musk ook de Hyperloop zelf voor zijn rekening nemen.

The Boring Company reageert tegenover Bloomberg met de mededeling: "We zijn aangemoedigd doordat andere partijen enige vooruitgang boeken, maar we willen de ontwikkeling van deze techniek zo snel mogelijk vooruit drijven. We ondersteunen alle bedrijven die een Hyperloop willen bouwen en we zullen hen niet het gebruik van de Hyperloop-naam ontzeggen zolang ze oprecht blijven". Wat het bedrijf met die laatste opmerking precies bedoelt, is onduidelijk. Zelf gebruikt het de term 'truthful'.

Bloomberg wijst erop dat Musk via zijn bedrijf SpaceX de merknaam Hyperloop in zijn bezit heeft, waardoor hij in staat is om anderen het gebruik ervan te verbieden. Twee start-ups, Hyperloop Transportation en Hyperloop One, hebben geprobeerd de merknaam in de VS te registreren maar bleven zonder succes. Aanvankelijk presenteerde Musk de Hyperloop als opensourceontwerp en gaf hij aan het project niet zelf te willen realiseren. Daarom schreef hij een wedstrijd uit, waarvan het eerste deel werd gewonnen door studenten van de TU Delft. Het tweede deel moet eind deze maand plaatsvinden.