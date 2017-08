Evleaks toont afbeelding van mogelijke opvolger Google Pixel

Smartphonelekker Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks, heeft een afbeelding getoond van een toestel dat de opvolger van de Google Pixel moet zijn. Zowel dit toestel als de grotere variant hebben een enkele camera en missen een 3,5mm-aansluiting.

Blass schrijft dat aan de afbeelding te zien is dat de kleinere van de twee telefoons, die de codenaam Walleye draagt, niet de dunne bezels overneemt die getoond werden in een render van de mogelijke opvolger van de Pixel XL. Ervan uitgaande dat die render inderdaad de opvolger met codenaam Taimen toont, is een overeenkomst dat ook het kleinere toestel voorzien is van een enkele camera. De plaatsing van de vingerafdrukscanner en de positie van de camera komen ook overeen met de eerder getoonde render.

Dat de opvolger van de Pixel, die wordt gemaakt door LG, iets dikkere schermranden heeft dan het grotere model werd ook al genoemd in eerdere geruchten. Op de afbeelding is verder te zien van het toestel voorzien is van speakers aan de onder- en bovenkant. Blass voegt daaraan toe dat hij 'met overtuiging' kan vermelden dat de Pixel-opvolgers geen 3,5mm-aansluiting voor audio zullen hebben. Daarmee treedt Google in de voetstappen van Apple, HTC en Lenovo.

De specificaties van de nieuwe Google Pixel XL, waarvan de naam en uiteindelijke releasedatum nog niet duidelijk zijn, lekten al eerder uit. Het zou gaan om een amoledscherm van 6" met een 1440p-resolutie Het toestel draait op een Snapdragon 835. Het toestel heeft 4GB ram en er zou in ieder geval een variant uitkomen met 128GB opslaggeheugen. Het kleinere toestel, waarvan in ieder geval een 64GB-versie zou uitkomen, heeft dezelfde soc en evenveel geheugen.

Afbeelding via VentureBeat