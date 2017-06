Specificaties Google Pixel 2 lekken uit

Er zijn specificaties van de Google Pixel en Pixel XL van 2017 boven water gekomen. De grote variant beschikt over een 5,99"-scherm met 1440p-resolutie en de kleinere variant heeft een 4,97"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels.

Volgens de bronnen van XDA beschikt de grotere telefoon, die intern 'Taimen' genoemd wordt, over smallere schermranden dan zijn voorganger. Verder draait hij op een Snapdragon 835-soc die, in tegenstelling tot de Snapdragon 821 van zijn voorganger, wel op de volledige kloksnelheid draait. Het toestel is naar verluidt verder voorzien van 4GB ram en er komt in ieder geval een versie met 128GB opslag beschikbaar.

Het kleinere toestel, genaamd 'Walleye' ziet er volgens de bron vrijwel identiek aan de eerste Pixel uit, met vergelijkbare relatief dikke schermranden. Wel wil Google bij dit model stereoluidsprekers inbouwen, wat ten koste zou gaan van de 3,5mm-audioaansluiting. Dit toestel is ook voorzien van een Snapdragon 835 en 4GB ram. Verder is de aanwezigheid van een optie met 64GB opslagcapaciteit uitgelekt.

Volgens verschillende geruchten wordt in ieder geval het grotere model van de nieuwe Pixel door LG gemaakt, die ook het scherm voor dat toestel levert. Of de kleine variant ook door LG gemaakt wordt, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of het grotere toestel wel een 3,5mm-audioaansluiting heeft. De afwezigheid van deze aansluiting op het kleinere toestel is opvallend, aangezien Google in een reclame voor de eerste Pixel-telefoons Apple nog op de hak nam door extra nadruk op de 3,5mm-aansluiting te leggen.