Google Pixel 2 krijgt waarschijnlijk knijpbare zijkanten om apps te starten

Uit een aanmelding bij de Amerikaanse FCC blijkt dat de Google Pixel 2 knijpbare zijkanten krijgt. HTC heeft de aanmelding ingediend, wat betekent dat de smartphonemaker uit Taiwai de Pixel 2 gaat maken. De Pixel 2 XL wordt volgende eerdere berichten waarschijnlijk gemaakt door LG.

Dat meldt Android Police op basis van ingediende bestanden bij de Federal Communications Commission. De functionaliteit zou Active Edge gaan heten, en standaard zou hiermee Google Assistant kunnen worden opgestart, al kunnen er waarschijnlijk ook andere apps mee worden geopend. De aanmelding bij de FCC betreft enkel de Pixel 2.

Uit de bestanden zou blijken dat de Pixel 2 draait op Android 8.0.1, een versie van Android die nog officieel moet verschijnen. Ook wordt er gesproken van een beschikbare opslagruimte van ruim 50GB, wat waarschijnlijk betekent dat de Pixel 2 een opslagruimte van 64GB krijgt. Uit eerdere uitgelekte specificaties bleek dat de kleinere Pixel 2 net als zijn grotere broer een Snapdragon 835 en 4GB ram krijgt. Daarnaast krijgt de Pixel 2 waarschijnlijk dubbele speakers aan de voorkant. Vermoedelijk missen zowel de Pixel 2 als de Pixel 2 XL een 3,5mm-aansluiting.

In juli bracht een bron van XDA al het nieuws dat de grotere Pixel 2 XL knijpbare zijkanten krijgt. Daarmee zou onder meer Google Assistant gestart kunnen worden, zowel als het scherm aan of uit staat. Ook zou er geknepen kunnen worden om het geluid van inkomende oproepen te dempen.

Een dergelijke functionaliteit met knijpbare zijkanten is vergelijkbaar met de bestaande HTC U11-smartphone, die Edge Sense als een van de meest onderscheidende functies heeft; door te knijpen in de zijkanten kunnen er verschillende apps gestart worden, zoals de camera, de zaklampfunctie of een andere app naar keuze.