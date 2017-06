Door Bauke Schievink, zondag 11 juni 2017 10:38, 35 reacties • Feedback

Google heeft een lijst online gezet waarop is aangegeven hoe lang eigenaren van een Pixel- of Nexus-toestel nog ondersteuning mogen verwachten. Zo wordt later dit jaar de ondersteuning voor nieuwe Android-versies op de Nexus 5X en Nexus 6P stopgezet.

De lijst is te vinden op een van de ondersteuningspagina's van Google. In september hoeven eigenaren van een Nexus 5X of Nexus 6P niet meer te rekenen op nieuwe Android-versies. Een jaar later stopt ook de ondersteuning voor veiligheidspatches en telefonische ondersteuning via de helpdesk. Voor andere Nexus-smartphones was de ondersteuning op het gebied van nieuwe Android-versies al gestopt, maar kunnen eigenaren van de Nexus 6 of 9 vanaf oktober eveneens geen veiligheidspatches of telefonische ondersteuning meer verwachten.

Voor de Pixel-smartphones is er nog iets langer ondersteuning. Nieuwe Android-versies voor de Pixel en de Pixel XL blijven nog tot oktober volgend jaar uitkomen. Een jaar later, dus in oktober 2019, is het ook gedaan met de veiligheidspatches en de telefonische ondersteuning.

Met de genoemde data houdt Google zich aan zijn belofte dat Android-apparaten tot twee jaar aan ondersteuning mogen verwachten wat betreft nieuwe Android-versies. Voor veiligheidspatches ligt de termijn op drie jaar.