Door Bauke Schievink, zondag 11 juni 2017 11:03, 34 reacties • Feedback

Submitter: r.and.r

Er zijn benchmarks opgedoken van een smartphone met de codenaam A5000, de vermoedelijke OnePlus 5. Uit de gegevens blijkt dat de smartphone, die later deze maand wordt onthuld, inderdaad zal beschikken over 8GB ram en 128GB opslag.

Het gaat om Geekbench-resultaten die online zijn verschenen. De smartphone wordt daar voorgesteld met 8GB ram en 128GB opslag, zoals in eerdere geruchten al werd vermoed. Ook wordt melding gemaakt van de Snapdragon 835-soc, maar daarvan had OnePlus zelf al laten weten dat het deze voor zijn nieuwe smartphone wil gebruiken. Tenslotte is duidelijk dat de software is gebaseerd op Android 7.1.1.

Van de OnePlus 5 zijn al verscheidene malen geruchten naar buiten gekomen, en ook OnePlus zelf heeft al een duit in het zakje gedaan. Zo liet het bedrijf vorige week al een eerste foto van de nieuwe smartphone zien. De bedoeling is dat de Chinese-smartphonemaker zijn nieuwe toptoestel op 20 juni aankondigt.