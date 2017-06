Door Olaf van Miltenburg, donderdag 8 juni 2017 17:43, 49 reacties • Feedback

OnePlus publiceert op zijn socialmediakanalen een afbeelding van de OnePlus 5. Daarop is onder andere de dubbele camera van het toestel te zien. De publicatie volgt op afbeeldingen van het toestel die via derde partijen uitlekten.

Op onder andere de Google+-pagina en de Twitter-pagina van OnePlus is de OnePlus 5 al te zien. De afbeelding toont de achterkant van het toestel, waarop onder andere de dubbele camera en de antennelijnen in de metalen behuizing zichtbaar. Het gaat om een andere afbeelding dan de renders die eerder deze week via derde partijen online kwamen.

De officiële introductie van de smartphone vindt plaats op 20 juni, gevolgd door evenementen in diverse plaatsen wereldwijd, waaronder op 21 juni een in Amsterdam. De specificaties zijn nog niet bekend, maar wel maakte OnePlus zelf al duidelijk dat het model op een Qualcomm Snapdragon 835-soc gaat draaien.