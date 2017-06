Door Arnoud Wokke, maandag 19 juni 2017 07:02, 2 reacties • Feedback

De Chinese fabrikant OnePlus heeft in een commercial tijdens de uitzending van een cricketwedstrijd in India de OnePlus 5 in zijn geheel getoond. De fabrikant presenteert dinsdag de telefoon in zijn geheel.

De commercial kwam op tv tijdens de ICC Champions Trophy-cricketwedstrijd, blijkt uit beelden die Android Central online heeft gezet. De beelden zitten achter een commercial die als teaser dient voor de telefoon en die de fabrikant al eerder online had gezet.

De beelden tonen dat OnePlus net als bij zijn vorige toestellen bij de 5 wederom een grote knop onder het scherm heeft geplaatst. Marktleider Samsung haalde de knop juist weg onder het scherm. De commercial laat de telefoon zien in een donkere kleurstelling en de slogan legt de focus op de dubbele camera aan de achterkant. Het is voor het eerst dat OnePlus het ontwerp van de Android-smartphone in zijn geheel laat zien.

De aankondiging van het toestel volgt dinsdag. OnePlus zei al eerder dat de telefoon zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-soc. De commercial noemt een releasedatum van 22 juni in India. OnePlus noemt geen andere details in de commercial.