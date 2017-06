Door Joris Jansen, dinsdag 6 juni 2017 16:44, 7 reacties • Feedback

Oppo heeft de R11-smartphone aangekondigd. De telefoon, die naast de R11 Plus de belangrijkste smartphone in de line-up van de Chinese fabrikant moet worden, heeft een dubbele camera en beschikt over een 3,5mm-aansluiting voor headsets.

De Oppo R11 heeft een 5,5"-amoledscherm met een full-hd-resolutie en beschikt over een metalen behuizing. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 660-soc. De Amerikaanse processorontwerper zei bij de aankondiging vorige maand al dat de Snapdragon 660 binnen twee maanden in smartphones zou verschijnen. De 660 heeft acht Kryo 260-processorkernen op maximaal 2,2GHz met een Adreno 510-gpu. Oppo stopt daar 4GB aan werkgeheugen bij en het toestel krijgt 64GB opslaggeheugen.

De R11 heeft een horizontaal gepositioneerde dubbele camera op de achterkant. Het gaat om een 20-megapixelsensor en een 16-megapixelsensor. Beide sensoren maken het mogelijk om 2x optische zoom te bereiken. De R11 heeft een 20-megapixelsensor aan de voorkant voor selfies. Het toestel draait op Android 7.1 en heeft een accu met een capaciteit van 2900mAh.

De prijs is nog onbekend, maar GSMArena spreekt op basis van een betrouwbare bron over 485 dollar. Vanaf 10 juni zou het toestel in China beschikbaar moeten zijn. De R11 krijgt een behuizing in het rose, zwart of goud. Of het toestel naar Europa en de Benelux komt is onduidelijk.

Of de R11 Plus, waar eerder renders van zijn verschenen, ook verschijnt, is nog onduidelijk. De R11 Plus is een grotere versie van de R11; dit grotere toestel zou beschikken over een 6"-scherm, 6GB ram en een accu met een capaciteit van ongeveer 4000mAh.

De R-serie is de belangrijkste serie smartphones van de Chinese fabrikant. Oppo is een zusterbedrijf van OnePlus en is op zichzelf vierde op de wereldwijde smartphonemarkt, na Samsung, Apple en Huawei.