Door Arnoud Wokke, woensdag 7 juni 2017 08:01, 4 reacties • Feedback

Er is een render verschenen van wat de OnePlus 5-smartphone zou zijn. Het toestel op de foto heeft een ontwerp met vlakke zijden en een vlakke voorkant. Het gaat om een metalen ontwerp met antennelijnen die naar boven afbuigen.

De render komt overeen met de afbeelding die Android Police dinsdag online zette, maar toont de hele achterkant en de zijkanten. Twitteraar Slashleaks publiceerde de render van de achterkant en de zijkanten. In tegenstelling tot de veelal glazen achterkanten van de topmodellen van veel andere fabrikanten kiest OnePlus opnieuw voor metaal, met naar boven buigende antennelijnen zoals de iPhone 7-serie. Onderaan zijn uitsparingen te zien voor de usb-c-poort en de 3,5mm-jack.

Hoewel de afbeelding overeen lijkt te komen met die van Android Police, zijn er verschillen te zien. De kleur wijkt iets af en ook de knop onder de Mute-switch is niet gelijk. Het ontwerp op de render doet onder meer denken aan dat van de Oppo R11. Oppo en OnePlus behoren allebei tot hetzelfde moederbedrijf, BBK. Over de details van de smartphone is weinig bekend, maar OnePlus zei eerder al dat de telefoon zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 835-soc. De fabrikant presenteert de telefoon op 20 juni.