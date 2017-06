Door Arnoud Wokke, woensdag 7 juni 2017 07:36, 10 reacties • Feedback

De overgrote meerderheid van de Belgische prepaidgebruikers heeft zijn of haar identiteit geregistreerd om gebruik te kunnen blijven maken van telecomdiensten. Van de 3,1 miljoen actieve prepaidsimkaarten zijn er 2,7 miljoen geregistreerd.

De Belgen die zich nog niet hebben geregistreerd voor het gebruik van prepaid-simkaarten, hebben bij Proximus tot woensdagavond laat om dat te doen. Orange en Base hebben klanten dinsdagnacht al afgesloten, schrijft zakenkrant De Tijd.

Er blijven 400.000 simkaarten over waarvan de eigenaar zich niet heeft geregistreerd, zo maakte verantwoordelijk minister Alexander de Croo bekend. Simyo en AldiTalk stoppen in België met hun prepaidaanbod, omdat ze niet mee willen of kunnen werken met de verplichte registratie van nieuwe prepaidklanten.

De Belgische regering redeneerde dat veel criminelen en terroristen gebruik maken van anonieme prepaid-simkaarten en heeft het anoniem gebruik van prepaid-simkaarten verboden. Bij de aankoop van een nieuwe kaart moeten klanten zich al registreren met bijvoorbeeld een paspoort.