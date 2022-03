Belgische provider Base vernieuwt prepaidaanbod

Base heeft zijn prepaidaanbod vernieuwd. De Belgische provider biedt nu herlaadkaarten aan van 10, 15 of 25 euro, die goed zijn voor respectievelijk 1, 4 of 8GB aan data. Ook zijn belminuten en sms'jes inbegrepen. Bellen naar andere Base-nummers is gratis.

Base had tot nu twee soorten prepaidkaarten: om te bellen naar alle netwerken of om alleen te bellen met andere Base-klanten. Dat onderscheid bestaat niet meer bij het nieuwe aanbod. Met alle nieuwe prepaidkaarten van de provider kunnen klanten onbeperkt bellen met andere Base-klanten. Ook zit er een beperkt aantal belminuten bij de pakketten om naar andere nummers te bellen.

De databundel is een maand geldig, maar door binnen dertig dagen de prepaidkaart weer op te waarderen met minimaal tien euro, behouden klanten data die niet is gebruikt. Herladen kan via de Base-website of via een app. Het beltegoed blijft twaalf maanden geldig. Klanten kunnen het beltegoed ook inzetten om extra data te kopen. Voor 10, 15 en 25 euro aan beltegoed krijgen klanten 2, 4 en 8GB data.

Het is mogelijk om de kaarten op te waarderen met 5, 10, 15 of 25 euro beltegoed. Klanten krijgen bij de laatste drie opties respectievelijk 1, 4 en 8GB extra data, naast sms'jes en belminuten overeenkomstig met het herlaadbedrag. Base verlaagt de kosten voor bellen naar nummers van andere providers naar 25 cent. Dat was 30 cent. Als klanten meer data verbruiken dan beschikbaar is in hun bundel, rekent Base 50 cent per MB. Dat bedrag gaat van het beltegoed af.