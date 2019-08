Mobile Vikings introduceert Only Data-herlaadkaart met 8GB data voor 15 euro

De Belgische virtuele provider Mobile Vikings biedt een prepaidkaart aan met 8GB data voor vijftien euro. Belminuten en sms'jes zijn niet inbegrepen. De databundel is een maand geldig. Kopers van de kaart kunnen wel gebeld worden en gratis nummers bellen.

De provider mikt met de nieuwe Only Data-herlaadkaart op jongeren die steeds minder bellen of dat doen via apps als WhatsApp. Volgens Mobile Vikings bellen klanten tot achttien jaar minder dan twintig minuten per maand.

Het nieuwe Only Data-tariefplan van Mobile Vikings is geen abonnement, maar een prepaidkaart die een maand geldig is. Klanten moeten die herlaadkaart elke maand opwaarderen om gebruik te kunnen blijven maken van hun mobiele dataverbinding. Mobile Vikings biedt dergelijke herlaadkaarten al langer aan, maar tot nu toe bevatten die altijd een combinatie van belminuten, sms'jes en data.

Gebruikers van het Only Data-aanbod kunnen wel gebeld worden en sms'jes ontvangen. Ook bellen naar gratis nummers en noodnummers is mogelijk. Omdat het niet om een abonnement gaat, is het niet mogelijk om kosten te maken buiten de bundel. Mobile Vikings past ook zijn andere herlaadkaarten aan, die naast data ook belminuten en sms'jes omvatten.