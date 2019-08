Cloudflare stopt ondersteunen van omstreden forum 8chan

Cloudflare stopt met ondersteuning van het veel door extreemrechts gebruikte imageboard 8chan. De dienst biedt de site geen bescherming meer tegen onder andere ddos-aanvallen, nadat verschillende terroristen door posts op het forum werden geïnspireerd.

Cloudflare nam de beslissing naar aanleiding van de dodelijke schietpartijen in de Amerikaanse plaatsen Dayton en El Paso dit weekend. Vlak voor die laatste schietpartij plaatste de terrorist een brief op 8chan, een controversieel forum waarop vaak extreemrechtse ideeën worden verspreid. Cloudflare heeft de site nu gemeld dat het stopt met de dienstverlening. "De reden is simpel; ze hebben aangetoond wetteloos te zijn en die wetteloosheid heeft meerdere tragische doden tot gevolg gehad", schrijft het bedrijf in een blogpost.

Cloudflare biedt websites bescherming tegen onder andere ddos-aanvallen en maakt websites sneller. De dienst heeft meer dan 19 miljoen klanten. De dienst is altijd uitgesproken vóór internetvrijheid geweest en weigert zelden websites als dat niet door een rechter wordt geëist. Dat gebeurde slechts één keer eerder, toen de dienst het naziplatform The Daily Stormer offline haalde. "Dit is geen beslissing die we zomaar maken", schrijft het bedrijf. "Cloudflare is een netwerkprovider. We laten met tegenzin content toe die we verwerpelijk vinden, maar we trekken de grens bij platforms die direct tragische gebeurtenissen inspireren en die volgens hun ontwerp al wetteloos zijn."

De website 8chan zelf ligt ook al langer onder vuur. Niet alleen de schutter uit El Paso, maar ook aanslagplegers uit Nieuw Zeeland en op een synagoge werden geïnspireerd door posts op het forum. 8chan is een imageboard waar vrijwel geen moderatie plaatsvindt. Inmiddels heeft zelfs de oprichter van de site aangegeven dat die offline zou moeten.