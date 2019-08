Gerucht: Huawei Mate 30 Pro heeft twee 40-megapixelcamera's met grote sensors

De Huawei Mate 30 Pro heeft volgens een nieuw gerucht twee 40-megapixelcamera's met grote sensors. De sensor van de primaire camera zou 1/1,55" groot zijn, terwijl de camera met ultragroothoeklens een 1/1,7"-sensor zou hebben.

Het zou voor het eerst zijn dat er een telefoon verschijnt met twee van zulke camerasensors. De informatie kwam vorige week voor het eerst online via een relatief onbekende twitteraar, maar inmiddels heeft ook de veel bekendere Ice Universe de informatie gedeeld. Twitteraar Teme (特米) maakt ook melding van een 'cinelens', maar het is onbekend wat die precies is of doet.

De Mate 20 Pro van vorig jaar was de eerste Huawei-smartphone die een camera heeft met ultagroothoeklens, maar dat betreft een 1/2,6"-sensor met een resolutie van 20 megapixel. De derde camera zou, net als de P30 Pro van eerder dit jaar, een lens met een brandpuntsafstand van 125mm in 35mm-equivalent hebben, die '5x zoom' ten opzichte van de primaire camera mogelijk maakt. Die primaire camera heeft volgens de informatie net als de P30 Pro een ryyb-indeling, met gele in plaats van groene kleurfilters om meer licht op te vangen.

Huawei presenteert zijn Mate-telefoons doorgaans in het najaar, met vaak een presentatie in oktober en een release in november. De Mate-toestellen hadden in de afgelopen jaren als eerste een Kirin-soc van de nieuwste generatie, al zaten de grootste vernieuwingen op cameragebied telkens op de P-telefoons die in het voorjaar uitkomen.