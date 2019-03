Normaal gesproken zouden we nu een preview van de P30 en P30 Pro publiceren. Terwijl deze review wordt gepubliceerd is het evenement waarop Huawei de toestellen presenteert, immers nog in volle gang. Dit keer gaf de wereldwijde topdriefabrikant ons echter al eerder de kans om zijn nieuwe toptoestellen te testen, waardoor we je nu al onze bevindingen over de P30 en P30 Pro kunnen meedelen.

Als we naar de specificaties en features van deze smartphones kijken, is het weer smullen, zoals wel vaker bij Huawei, vooral bij de Pro-versie. Een gebogen oledscherm van bijna 6,5 inch, 4200mAh accucapaciteit, een 7nm-soc, draadloos laden en de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden met de P30 Pro. Bovendien heeft het camerasysteem van de P30 en P30 Pro een camera met groothoeklens en telelens.

Klinkt dat herkenbaar? Dat komt misschien doordat het behoorlijk in de richting is van wat de Samsung Galaxy S10(+) te bieden heeft. De P30 Pro-camera heeft echter een grotere primaire sensor met meer megapixels en maar liefst vijf keer zoom, tegenover twee keer bij Samsung. Natuurlijk zijn er wel meer dingen anders, zoals de software. Op de softwareskin van Huawei hebben we weleens kritiek gehad en Huawei maakte zich ook schuldig aan het weglaten van de 3,5mm-poort, hoewel die op de P30 opeens herrezen is. Kortom: genoeg gespreksstof. Laat het graafwerk beginnen.