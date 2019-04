Huawei brengt Emui 9.1-upgrade op basis van Android 9 naar 46 toestellen

Huawei heeft een lijst online gezet waar 46 toestellen op staan die een upgrade krijgen naar de Emui 9.1-software op basis van Android 9. Het gaat zowel om Huawei- als Honor-smartphones en ook een aantal MediaPad-tablets krijgen de software.

De lijst is door Huawei online gezet op Weibo en dat werd opgemerkt door XDA Developers. Emui 9.1 werd voor het eerst uitgebracht met de Huawei P30-modellen en voor de Mate 20-modellen is al een bèta beschikbaar, maar ook tal van andere toestellen krijgen de software.

Op de lijst staan topmodellen van de afgelopen twee jaar, zoals de Mate 9- en 10-serie, de P10- en P20-serie. Ook midrange-toestellen uit de Nova-serie en van submerk Honor krijgen de upgrade. De Huawei P Smart-modellen staan niet op de lijst en ook de P20 Lite en P10 Lite ontbreken.

De lijst is afkomstig uit China en de apparaten worden dus vermeldt met hun Chinese naam. Huawei verkoopt veel smartphones onder andere namen in andere regio's. Zo is de Nova 3e gelijk aan de P20 Lite, de P Smart is de Enjoy 7s en de P10 Lite is de Enjoy Youth. Die modellen staan wel op de lijst en daarmee lijkt het aannemelijk dat ook de Europese versies de upgrade krijgen.

Huawei maakt niet bekend wanneer de Emui 9.1-upgrades voor de toestellen komen, maar meldt wel welke toestellen al in een testfase zitten en bij welke modellen de upgrade gepland staat voor een later tijdstip. Emui 9.1 bevat onder andere de GPU Turbo 3.0-modules voor games en de mogelijkheid om Google Assistent te activeren met een druk op de power-knop.