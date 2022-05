Android 13-telefoon heeft meer opslag over door verplicht nieuw bestandssysteem

Een telefoon die uitkomt met Android 13, zal vermoedelijk meer opslagruimte overhebben dan onder Android 12 en eerder het geval was. Google zou het bestandssysteem Erofs willen verplichten, waar Android nu vooral ext4 gebruikt.

Erofs, Enhanced Read-Only File System, bespaart ruimte ten opzichte van ext4 en levert bovendien hogere leessnelheden op. Op de firmware van een telefoon kan dat al tot 800MB schelen, schrijft Esper.

Google heeft nog niet bevestigd dat het Erofs verplicht stelt, maar in de Android-broncode komt het al diverse keren naar voren. In december vorig jaar sprak een engineer al over de verplichting voor Erofs in Android 13 en intussen wordt gewerkt aan de ondersteuning van Erofs. "Erofs moet ext4 gaan vervangen als het bestandssysteem van read-onlypartities."

Erofs zit in Linux 5.4. Onder meer OPPO en Xiaomi maken al gebruik van het bestandssysteem van vorig jaar. Erofs komt uit de stal van Huawei, waar een engineer het maakte. Het was een functie van Emui 9.1, een softwareversie uit 2019. Huawei claimde toen dat het 20 procent sneller werkte dan ext4 en tot 2GB aan opslag zou kunnen besparen.