Aantal elektrische en hybride auto's wereldwijd groeide in 2021 tot 16,5 miljoen

De verkopen van elektrische en hybride auto's zijn in 2021 wereldwijd verdubbeld naar 6,6 miljoen exemplaren, blijkt uit een rapport van het energieagentschap IEA. Aan het einde van het jaar waren er 16,5 miljoen van dergelijke auto's op de weg. Dat is drie keer zoveel als in 2018.

Bijna 10 procent van alle verkochte auto's wereldwijd was in 2021 een elektrisch of hybride model, schrijft het IEA in zijn Global Electric Vehicle Outlook. Wat de verhoudingen tussen deze twee categorieën zijn, is niet bekend. Wel blijkt uit het rapport dat van het totale aantal elektrische en hybride auto's dat nu in omloop is, zo'n twee derde een volledig elektrisch model is.

China is de grootste afnemer, met 3,3 miljoen verkochte elektrische en hybride auto's in 2021. In Europa groeide de verkopen met 65 procent tot 2,3 miljoen. In de Verenigde Staten werden er 630.000 exemplaren geleverd. Dat was meer dan een verdubbeling. Het aantal beschikbare elektrische en hybride modellen steeg tot 450 eind 2021.

Volgens het rapport zijn Chinese elektrische auto's over het algemeen kleiner dan die in andere markten. Daardoor zijn ze gemiddeld maar 10 procent duurder dan auto's met een verbrandingsmotor. In andere grote markten is dat nog 45 of 50 procent.

De verkopen lijken dit jaar verder toe te nemen. Het eerste kwartaal van 2022 was goed voor 2 miljoen verkochte elektrische en hybride auto's. Dat is 75 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het kan volgens het rapport wel moeilijk zijn om die groei vol te houden, vanwege stijgende prijzen van materialen die gebruikt worden voor accu's en verstoringen in de leveringsketen door de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China. Voor de lange termijn moet volgens het IEA meer gedaan worden om de infrastructuur voor elektrische auto's te verbeteren.

De prijs voor lithium was volgens het IEA in mei zeven keer zo hoog als aan het begin van vorig jaar. Ook stegen de prijzen voor kobalt en nikkel. Als de prijzen op het huidige niveau blijven, kan dat de prijzen van accu's met 15 procent verhogen, schrijft het agentschap.

Elektrische vrachtwagens hebben nog maar een minimaal aandeel. Vorig jaar was 0,3 procent van de wereldwijd verkochte vrachtwagens een elektrisch of hybride model. Dat aandeel moet stijgen naar 10 procent in 2030 om de klimaatdoelen te halen, stelt het agentschap. Elektrische vrachtwagens zijn in China al wel aan een stevige opmars bezig, dankzij stimulering door de overheid.