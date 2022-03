"Vijf automerken leverden dit jaar meer elektrische auto's dan Tesla in Nederland"

Tesla heeft in de eerste vijf maanden van 2021 494 elektrische auto's in Nederland geleverd, 4,8 procent van alle geleverde EV's over die periode. Tesla's marktaandeel daalt al jaren, maar is in een jaar tijd met ruim 13 procentpunt gedaald.

Tesla leverde tot eind mei 490 exemplaren van de Model 3, drie Model S-uitvoeringen en één Model X. Dat blijkt uit kentekenregistratiecijfers die Bovag en de RAI Vereniging met het Financieele Dagblad delen. In de eerste vijf maanden van 2021 zijn er in totaal 11.631 elektrische auto's geleverd. Daarmee heeft Tesla dus een marktaandeel van 4,8 procent.

Tot nu toe heeft Škoda dit jaar de meeste elektrische auto's geleverd, met de Enyaq iV. Dit is een cross-over die is gebaseerd op het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Deze auto is 1209 keer geleverd, waarmee Škoda een marktaandeel van bijna 11,8 procent heeft. Volkswagen heeft zelf ook meerdere modellen op het MEB-platform, waarvan de ID.4 in Nederland vooralsnog in 2021 het succesvolst is. Daarvan zijn 870 exemplaren geleverd. Ook de Kia Niro en de Volvo XC40 zijn vaker verkocht dan de Tesla Model 3. Het FD schrijft over vijf automerken die meer verkopen dan Tesla, maar noemt er slechts vier. Mogelijk is Hyundai met de Kona EV het vijfde merk.

De RAI Vereniging denkt dat het marktaandeel van de Model 3 daalt vanwege de gewijzigde bijtellingsregels. Deze veranderen nu nog jaarlijks en zorgen ervoor dat duurdere elektrische auto's minder aantrekkelijk worden voor zakelijke lease. Die stijgende bijtelling is volgens RAI Vereniging ook de reden waarom er tot nu toe minder elektrische auto's zijn geregistreerd. In de eerste vijf maanden van 2020 waren er 13.083 nieuwe elektrische auto's geregistreerd.

In 2020 betaalden zakelijke leaserijders 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro cataloguswaarde en 22 procent over de rest van de cataloguswaarde. Sinds 2021 is dat verlaagde bijtellingstarief verhoogd naar 12 procent bijtelling en is dit nog maar geldig over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde. De goedkoopste Tesla Model 3 kost 48.980 euro, terwijl de Enyaq vanaf 41.480 euro te koop is. De Kia e-Niro is vanaf 35.995 euro leverbaar, en de Volkswagen ID.4 kost 40.690 euro.

Tesla's marktaandeel daalt al jaren, zeggen de twee organisaties tegen de krant. In 2017 had Tesla over de eerste vijf maanden van het jaar nog een marktaandeel van 39,1 procent. In 2018 was dit nog 28,3 procent, een jaar later 27,9 procent. In de eerste vijf maanden van 2020 had Tesla een marktaandeel van 18 procent.

Model Registraties tot en met mei 2021 Škoda Enyaq iV 1209 Kia e-Niro 1061 Volkswagen ID.4 870 Volvo XC40 667 Tesla Model 3 490 Ford Mustang Mach-E 460 Nissan Leaf 437 BMW iX3 436 Polestar 2 408