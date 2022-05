Volkswagen Groep levert in jaar tijd 165 procent meer elektrische voertuigen

In de eerste helft van 2021 hebben alle Volkswagen-merken wereldwijd 170.939 volledig elektrische voertuigen geleverd. Dat is een ruime verdubbeling van een jaar eerder, toen er nog 64.462 volledig elektrische voertuigen werden geleverd.

De ruime verdubbeling komt vooral doordat er in het tweede kwartaal veel meer voertuigen werden geleverd, blijkt uit de cijfers van de Volkswagen Groep. In het tweede kwartaal van 2021 werden er 110.991 bev's geleverd, bijna het dubbele van het eerste en tweede kwartaal van 2020 samen.

Van alle markten blijft de Europese markt de belangrijkste voor het bedrijf. Bijna driekwart van alle geleverde volledig elektrische voertuigen is in Europa geleverd. In zowel de VS als China gaat het om ruim achttienduizend geleverde voertuigen, in de rest van de wereld zijn er zesduizend bev's geleverd.

De cijfers beslaan zowel vrachtwagens, bestelbusjes en personenwagens, al blijft het aandeel personenwagens veruit het grootste. Zo werden er in de eerste zes maanden van 2021 450 MAN-voertuigen verkocht en 1164 voertuigen van Volkswagen Commercial Vehicles.

Bij de personenwagens blijft het merk Volkswagen ook het grootste merk. In het eerste half jaar werden er 92.859 elektrische Volkswagen-auto's verkocht; meer dan alle andere Volkswagen-merken samen. Binnen personenwagens kwam de grootste groei wel van Porsche. In 2020 ging het nog om 4.480 auto's, een jaar later zijn er 19.822 elektrische Porsches geleverd: 342,5 procent meer.

Volkswagen zegt dat het aantal leveringen is gegroeid omdat Volkswagen meer automodellen is gaan aanbieden. Het bedrijf belooft dit jaar nog meer volledig elektrische auto's aan te gaan kondigen en verwacht daarom dat het aantal geleverde auto's nog verder zal stijgen. Het populairste model was de Volkswagen ID.4, gevolgd door de ID.3, de Audi e-tron-modellen, de Porsche Taycan-modellen en de Volkswagen e-up!.

Markt Q1 2021 Q1 2020 Verschil Q2 2021 Q2 2020 Verschil Eerste helft 2021 Eerste helft 2020 Verschil Europa 43.752 29.139 +50,1% 84.326 20.833 +304,8% 128.078 49.972 +156,3% Verenigde Staten 6.828 2.293 +197,8% 11.686 2.103 +455,7% 18.514 4.396 +321,2% China 6.244 1.398 +346,6% 12.041 7.303 +64,9% 18.285 8.701 +110,1% Rest van de wereld 3.124 775 +303,1% 2.938 618 +375,4% 6.062 1.393 +335,2% Wereldwijd 59.948 33.605 +78,4% 110.991 30.857 +259,7% 170.939 64.462 +165,2%