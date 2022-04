Volkswagen verdubbelde leveringen volledig elektrische voertuigen in 2021

Volkswagen heeft vorig jaar 263.000 volledig elektrische voertuigen geleverd en dat was 97 procent meer dan in 2020. Volgens het bedrijf liggen er nog 95.000 Europese bestellingen voor elektrische ID.-modellen op de plank.

In 2020 leverde VW nog 134.000 battery powered electric vehicles, maar in 2021 nam dat toe tot 263.000. De levering van hybrides nam met 33 procent toe tot 106.000 voertuigen. In totaal steeg de levering van volledig elektrische en hybride voertuigen daarmee met 73 procent tot 369.000.

Wereldwijd maken deze voertuigen 7,5 procent van VW's leveringen uit, waar dat in 2020 nog 4 procent was. In Europa is dat aandeel een stuk groter: 19,3 procent versus 12,6 procent in 2020. In thuisland Duitsland was in 2021 zelfs een op de vier geleverde voertuigen een volledig elektrisch of hybride model.

Volkswagen verkocht vorig jaar 119.650 ID.4-modellen en 76.000 exemplaren van de ID.3. Van de e-up! werden 41.500 stuks verkocht. In Europa heeft de autofabrikant nog een back-log van 95.000 ID.-modellen om te leveren.

In totaal daalde het aantal geleverde VW-auto's met 8 procent tot 4,9 miljoen. De fabrikant verwijst naar de chiptekorten als oorzaak voor leveringsproblemen en de gedaalde verkoopaantallen. Ook voor de eerste helft van 2022 verwacht Volkswagen nog een negatieve impact van chiptekorten. Later in het jaar stabiliseert de productie, verwacht het bedrijf.