Volkswagen introduceert elektrische ID.5-suv met bereik van 520km

Volkswagen introduceert de ID.5, een geheel elektrisch aangedreven suv met een aflopende daklijn, op basis waarvan het model ook 'suv coupé' wordt genoemd. De auto krijgt een opgegeven bereik van maximaal 520km.

De Volkswagen ID.5 krijgt volgens meerdere media, zoals Autoweek, een accu met een capaciteit van 77kWh. Dat zou de enige optie zijn. Daarmee zou een bereik van maximaal 520km mogelijk zijn op grond van de Europese WLTP-norm.

Bij de aandrijving is er wel meer variatie, zoals achterwiel- of vierwielaandrijving. Ook zijn er drie opties wat de elektromotoren betreft; de Pro-versie krijgt 128kW, de Pro Performance 150kW en het vermogen van de GTX-versie bedraagt 220kW. Deze duurste versie is vierwielaangedreven en heeft een iets lagere actieradius van 480km.

Laden gaat bij een thuislader op basis van wisselstroom met maximaal 11kW. Als wordt gekozen voor een snellader en gelijkstroom, is het laadvermogen maximaal 135kW. Met dat laatste vermogen zouden er 29 minuten nodig zijn om de accu van vijf naar tachtig procent te laden.

Op de wat andere, meer aerodynamische lijnen na, lijkt de ID.5 veel op de ID.4. Dat is de al bestaande suv in de ID-reeks van Volkswagen. Verder is vooral de ID.3 uit deze familie van geheel elektrisch aangedreven auto's bekend. Dit is een hatchback die Volkswagen in de zomer van vorig jaar uitbracht.

De ID.5 moet ergens volgend jaar in Europa beschikbaar komen, voor nog onbekende prijzen. Autoweek stelt op basis van een bron dat de ID.5 ongeveer 1500 euro duurder zal worden dan een vergelijkbare ID.4. Die bestaande suv heeft prijzen die beginnen bij bijna 40.000 euro.