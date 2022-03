Volkswagen toont autonoom rijdende ID.Buzz die in 2025 commercieel wordt ingezet

Volkswagen heeft voorafgaand aan het IAA Mobility-evenement de ID.Buzz AD1 getoond. De afkorting AD staat voor autonoom rijden in het Engels. De Duitse fabrikant is met het bedrijf Argo AI bezig om dit autonoom rijdende busje te ontwikkelen.

Argo AI schrijft dat deze zelfrijdende ID.Buzz het eerste voertuig van de Volkswagen Group wordt dat over level 4-autonomie zal beschikken. Dat is een categorie voor autonoom rijden waarmee een hoge mate van automatisering wordt aangeduid. Daarbij kan het systeem zelf ingrijpen als de bestuurder niet reageert op een onverwachte verkeersgebeurtenis. De indeling is gemaakt door de SAE, een associatie van technische bedrijven in onder andere de automotive sector.

Momenteel wordt de ID.Buzz AD getest op een testbaan van Argo AI op het Franz Josef Strauss International Airport in München. Op korte termijn zal het voertuig ook te vinden zijn in de straten van deze Duitse stad. Het doel is om te komen tot zelfrijdende, commercieel inzetbare busjes van dit type in de stad Hamburg. Dat moet in 2025 gebeuren via VW-dochterbedrijf MOIA, een mobility as a service-provider.

De testbaan in München

Om dat mogelijk te maken breidt Argo naar eigen zeggen zijn activiteiten in München uit en is het nu bezig om het zelfrijdende systeem te integreren in het voertuig, en daarbij te leren, nieuwe iteraties door te voeren en zodoende steeds meer vooruitgang te boeken. Het team in München ontving het testvoertuig begin dit jaar, waarna een proces begon om de hardware en software voor het systeem voor autonoom rijden te integreren.

Een beeld afkomstig van de zogeheten Argo Lidar. Volgens het bedrijf is dit een nieuw type lidar dat het ID.Buzz-voertuig in staat stelt om objecten op een afstand van meer dan 400 meter te detecteren.

Volgens Argo AI heeft de ID-Buzz ten opzichte van reguliere auto's het voordeel van een groot dak, wat veel flexibiliteit biedt voor het integreren van lidar en andere sensoren, zoals camera's en radar. De camera's en de radar zijn volgens Argo AI in een soort tiara rondom de lidar geplaatst.

De reguliere, niet autonoom rijdende, elektrische ID.Buzz is ook nog niet officieel uitgebracht. Dat moet ergens in de loop van volgend jaar gebeuren. Dit voertuig zal accu's krijgen uiteenlopend van 48 tot 111kWh.