Waymo stopt met het verkopen van lidarsensoren aan andere bedrijven

Alphabet-dochterbedrijf Waymo gaat niet langer lidarsensoren verkopen aan andere bedrijven. Waymo begon hier twee jaar geleden mee, om zo de schaal te vergroten en uiteindelijk de kosten van lidar-sensoren te kunnen verlagen.

Een Waymo-woordvoerder benadrukt tegenover Reuters dat het bedrijf wel zelf lidarsensoren blijft produceren. De woordvoerder zegt ook dat het bedrijf zich wil focussen op het ontwikkelen en uitbrengen van Waymo Driver bij Waymo One- en Via-voertuigen. Driver is Waymo's naam voor de autonome software, One en Via zijn respectievelijk taxidiensten en bezorgingsdiensten.

Het bedrijf begon in 2019 met de verkoop van eigen lidar-systemen, waarbij Waymo de sensoren niet aan concurrerende bedrijven verkocht die ook autonome auto's ontwikkelden. In plaats daarvan verkocht het bedrijf de systemen aan bijvoorbeeld robotica-, boerderij- en dronebedrijven. Het is onduidelijk of Waymo hier niet genoeg geld mee verdiende, of dat er een andere reden is voor het stoppen met de verkoop van lidar-systemen.

Lidar, kort voor light detection and ranging, gebruikt lasers om de omgeving te scannen. Met lidar kunnen zelfrijdende voertuigen de omgeving 'zien' en daardoor zelf navigeren. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over lidar. Waymo's zelfrijdende voertuigen zijn als One-auto's nu actief en publiekelijk beschikbaar in de stad Phoenix in de staat Amerikaanse staat Arizona.