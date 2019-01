Lidar voor zelfrijdende auto’s

Een nietsvermoedende wandelaar die wordt bestookt met vernietigende laserstralen: dat lijkt een scène uit een oude sciencefictionfilm. Ongetwijfeld waande robotontwikkelaar en ondernemer Jit Ray Chowdhury zich veilig toen hij eerder deze maand, gewapend met zijn Sony A7R II-camera, vol goede moed de beursvloer van de Consumer Electronics Show betrad. Op dit jaarlijkse technologiefestijn in Las Vegas is meer dan genoeg interessante technologie te vinden om mooie plaatjes te schieten. Een van de vastgelegde objecten schoot echter terug. Op een Jaguar-auto had het bedrijf AEye een functionerende lidar geplaatst. Tijdens een demonstratie moest het lidarsysteem een pijl van een nerfgun volgen. De onzichtbare pulsen werden pas zichtbaar toen Chowdhury door zijn afbeeldingen bladerde en merkte dat ze allemaal waren voorzien van twee onbedoelde, heldere, paarse vlekken waar horizontale en verticale lijnen uit komen.

Dit werd veroorzaakt door brandplekken in de camerasensor. Hij had de 'dader' al snel gevonden: het lidarsysteem van AEye. De ceo van de start-up ontkende niet dat zijn lidars schade kunnen aanrichten aan camerasensoren. Het ging hierbij om laserlicht met een golflengte van 1550nm. Dat is veilig voor het menselijk oog, maar onder bepaalde omstandigheden niet voor een camerasensor. Laserlicht met golflengtes van 905 of 850nm kan in theorie wel een probleem opleveren voor het menselijk oog, maar bij snel roterende lidarsystemen speelt dat veel minder en veelal is het vermogen van individuele laserpulsen bijzonder laag.

Laserstralen die vanaf het dak van auto's worden uitgezonden, zijn al een aantal jaren realiteit. Google-zusterbedrijf Waymo bijvoorbeeld rijdt in de stad Phoenix rond met Chrysler Pacifica-minivans die zijn uitgerust met op het dak gemonteerde, ronddraaiende, sireneachtige koepels. Deze zijn voorzien van verschillende lidars om de omgeving rond de auto in real time in kaart te brengen. Het laserlicht brengt de omgeving letterlijk in kaart. De software gebruikt de data die dat oplevert, om de auto veilig te laten deelnemen aan het verkeer zonder dat er nog een menselijke bestuurder aan te pas hoeft te komen.

In dit artikel gaan we onder meer in op de vraag wat lidars precies zijn en waarom ze belangrijk lijken voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Daarbij zoomen we onder meer in op de verschillende soorten en de ontwikkelingen op het gebied van lidarsensoren. Ook staan we stil bij alternatieven, want hoewel de industrie stevig inzet op lidars en er honderden miljoenen dollars in pompt, rijden Tesla's in de Autopilot-modus rond zonder van lidars gebruik te maken.