Onderzoeksraad VS wijt oorzaak Tesla-crash aan menselijke fouten en autopilot

De National Transportation Safety Board heeft geconcludeerd dat het ongeluk in mei 2016 in de VS, waarbij een Tesla Model S tegen een vrachtwagen botste en de bestuurder om het leven kwam, is te wijten aan zowel fouten van beide bestuurders als de hoge mate van automatisering van de Tesla.

De Amerikaanse onderzoeksraad voor transportveiligheid heeft geen nieuwe ontdekkingen gedaan ten opzichte van een eerder verschenen rapport met technische details over de crash. Het definitieve rapport wordt in de komende dagen gepubliceerd, maar de onderzoeksraad heeft alvast naar buiten gebracht dat de crash is veroorzaakt doordat de bestuurder van de truck geen voorrang gaf, terwijl de bestuurder van de Tesla teveel vertrouwde op de autopilot en daardoor zelf niet actief aan het rijden was, en mede daardoor er niet in slaagde om op tijd in te grijpen.

De NTSB geeft daarbij duidelijk aan dat het ontwerp van de autopilot van Tesla het mogelijk maakte dat de bestuurder teveel kon vertrouwen op het systeem, zich te lang zich niet hoefde bezig te houden met het besturen van de auto, waardoor er een situatie ontstond die niet in lijn was met de richtlijnen en waarschuwingen van Tesla. Gegevens van de autopilot over het rijgedrag van de bestuurder van de Tesla wijzen erop dat hij onvoldoende kennis had van de beperkingen van de autopilot.

De onderzoeksraad stelt dat als het systeem niet automatisch zijn eigen werking beperkt in het geval dat het wordt gebruikt onder omstandigheden waar het niet voor is ontworpen en bedoeld, dat het risico op verkeerd gebruik door de bestuurder aanwezig blijft. Verder was de manier waarop de autopilot reageerde op de interactie van de bestuurder met het stuur, onvoldoende om de bestuurder te betrekken bij het besturen van de auto. De onderzoeksraad constateert dat Tesla na het ongeluk al verbeteringen heeft doorgevoerd, zoals verbeterde waarschuwingen als de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft.

Moeheid, een slechte weg of mechanische fouten speelden geen rol in de crash. Mogelijk heeft marihuanagebruik van de chauffeur van de vrachtwagen een rol gespeeld, maar dat kon niet worden aangetoond aan de hand van het beschikbare bewijs. Ook was er geen bewijs dat telefoongebruik van de truckbestuurder een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.

Bij het ongeluk in Florida stak een truck met oplegger voor een Tesla Model S de weg over, wat niet werd opgemerkt door de autopilot of de bestuurder van de Tesla Model S. Volgens Tesla werd de witte truck niet gedetecteerd tegen de witte lucht erachter. De autofabrikant benadrukt nog altijd dat de bestuurder verantwoordelijk blijft en zijn aandacht bij het rijden moet houden, ondanks de activatie van autopilot. Volgens een woordvoerder van Tesla maakt de autopilot nog geen autonoom voertuig van de auto.

Voor de bevindingen was de NTSB afhankelijk van gegevens van Tesla, omdat het systeem in de auto niet toegankelijk is voor anderen. De NTSB kan alleen aanbevelingen doen en geen verplichtingen opleggen. De onderzoeksraad gaat aanbevelingen doen voor fabrikanten om nieuwe voertuigen bij bijvoorbeeld crashes data te laten verzamelen en die aan te leveren in gestandaardiseerde vorm. Ook moeten fabrikanten het gebruik van autopilots beperken als ze op verkeerde wijze worden gebruikt, en moeten er programma's worden ontwikkeld die beter in staat zijn om de mate van betrokkenheid van de bestuurder bij het rijden en besturen van de auto te meten.