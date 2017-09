'Tesla werkt samen met AMD aan chip voor zelfrijdende auto'

Tesla werkt samen met AMD aan een chip voor zijn zelfrijdende auto's, meldt CNBC. Er zouden vanuit Tesla vijftig medewerkers betrokken zijn bij het project, waaronder cpu-architect Jim Keller die jarenlang bij AMD werkte.

AMD en Tesla hebben het nieuws niet bevestigd, maar GlobalFoundries heeft op zijn conferentie gezegd dat Tesla een voorbeeld is van een bedrijf dat samenwerkt met een van zijn partners. AMD is een belangrijke partner van GlobalFoundries.

CNBC schrijft dat Tesla al samples heeft ontvangen en de eerste tests uitvoert met de chip die voortkomt uit de samenwerking met AMD. De Amerikaanse nieuwszender heeft dat vernomen van een bron die bekend is met de ontwikkelingen.

Tesla gebruikt momenteel Nvidia-hardware voor zijn Autopilot-software, maar het bedrijf van Elon Musk werkt ook aan eigen hardware. Begin 2016 maakte Jim Keller de overstap van AMD naar Tesla, hij is daar vice-president van de Hardware Engineering-divisie.

Keller is een prominente cpu-architect die in de jaren negentig bij AMD aan de K7- en K8-architecturen werkte. Hij verliet het bedrijf in 1999 en werkte vervolgens onder andere aan de Apple A4- en A5-socs. In 2012 keerde hij terug bij AMD als Chief Architect of Microprocessor Cores om de Zen-architectuur te ontwikkelen.