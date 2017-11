'Wachten met brede introductie van zelfrijdende auto's kost veel levens'

De Amerikaanse denktank RAND heeft na onderzoek geconcludeerd dat het op grote schaal introduceren van nog niet perfect autonoom rijdende auto's helpt om de technologie sneller te ontwikkelen. Dit zou zelfs honderdduizenden levens kunnen redden in de komende dertig jaar.

Als autoriteiten toestemming geven om autonome voertuigen grootschalig te gebruiken op de openbare weg, kan dit in de komende vijftien jaar duizenden verkeersslachtoffers in de VS schelen als deze voertuigen tien procent veiliger zijn dan de gemiddelde menselijke bestuurder. Dit heeft het onderzoeksbureau RAND vastgesteld. Als dit wordt bekeken voor de komende dertig jaar, kan het zelfs honderdduizenden levens sparen. Deze aantallen en procenten zijn de uitkomsten van een vergelijking tussen het scenario van een snelle brede ingebruikname van zelfrijdende auto's en het scenario waarin wordt gewacht met de brede introductie van zelfrijdende voertuigen tot deze 75 of 90 procent beter zijn dan menselijke bestuurders.

Voor dit onderzoek hebben twee onderzoekers van het bureau een aantal factoren samengebracht in een model. Deze factoren spelen een rol bij het aantal levens dat op het spel staat bij het uitstellen van een snelle introductie van autonome auto's op de markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om factoren als hoe snel consumenten hun huidige conventionele auto's inruilen voor zelfrijdende auto's, hoe snel zelfrijdende auto's beter worden, de mate waarin autonoom rijdende voertuigen veranderen hoeveel we rijden en of de veiligheid van conventionele voertuigen ook steeds verder toeneemt.

De onderzoekers beseffen dat de stelling dat wachten op veiligere auto's minder levens zal redden, tegenstrijdig klinkt. Ook benadrukken ze dat hun cijfers slechts uitgaan van twee potentiële toekomstscenario's; er zijn nogal wat variabelen die invloed hebben op de uitkomsten. Hiervoor hebben ze een simpele tool uitgebracht waarmee iedereen, op basis van een paar instelbare variabelen, kan zien hoe groot het verschil is in het aantal verkeersslachtoffers bij de twee scenario's.

De onderzoekers pleiten er niet direct voor om zo snel mogelijk grootschalig zelfrijdende auto's te gaan gebruiken; volgens hen ligt het ideale moment daarvoor waarschijnlijk ergens tussen het scenario van zelfrijdende auto's zo snel mogelijk invoeren en het scenario van zo lang mogelijk wachten tot ze echt heel veilig zijn. RAND wil met dit onderzoek vooral inzichtelijk maken wat de potentiële gevolgen voor het aantal verkeersslachtoffers zijn wat het moment van introductie van zelfrijdende auto's betreft en de rol die de de stand van technologie daarbij speelt.