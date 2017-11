Amazon brengt Fire TV Stick zonder Alexa-ondersteuning uit in Benelux

Amazon brengt een Basic Edition van zijn Fire TV Stick uit, zonder Alexa-ondersteuning. De stick is te koop in meer dan honderd landen, waaronder Nederland en BelgiŽ. Hij is duurder dan de variant met Alexa, die alleen te koop is in landen waar de spraakassistent al werkt.

Nederlandse klanten moeten de Fire TV Stick bestellen op Amazon.com. Daar kost het apparaatje 50 dollar, maar met verzendkosten en belastingen komt de totaalprijs uit op ruim 77 euro. Klanten uit België kunnen de stick op Amazon.fr voor 60 euro kopen. Amazon Prime-leden betalen 40 euro.

Via Amazon.de en Amazon.co.uk is de Basic Edition van de Fire TV Stick niet te koop. Die websites bieden de reguliere versie aan voor 40 euro, maar deze versie met Alexa-ondersteuning wordt niet naar Benelux-landen geleverd.

Amazon komt met de Basic Edition van zijn Fire TV Stick, omdat de dienst Prime Video uitgebracht is in veel landen. De stick moet het gebruikers die geen tv hebben met toegang tot een app voor de dienst, makkelijker maken om Prime Video op hun grote scherm te bekijken. De videodienst van Amazon heeft geen ondersteuning voor Googles Chromecast.

De hardware van de Basic Edition van de Fire TV Stick is gelijk aan die van de reguliere versie, die sinds begin dit jaar te koop is. In het apparaatje zit een quadcore-soc van MediaTek die draait op 1,3GHz. De gpu is een Mali 450 MP4, er is 1GB geheugen en 8GB opslagruimte aanwezig. De hdmi-stick kan maximaal een 1080p-signaal met 60fps uitsturen.