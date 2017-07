Amazon laat gebruikers Fire TV besturen met Echo-speaker

Amazon voegt met een update een functie toe aan zijn Fire TV-settopbox en Fire TV Stick om video's te besturen via spraakcommando's die een verbonden Echo-speaker kan opvangen. De functie werkt met de Echo en de kleinere Echo Dot.

Gebruikelijke commando's als Play, Pause, Resume, Rewind, Fast Forward en Next Episode zullen werken via de Echo-speakers, blijkt op de updatepagina van Amazon. Daarnaast kunnen gebruikers via een speaker digitale assistent Alexa oproepen om op een Fire TV te zoeken naar films of series. Ook is het mogelijk om via een stemcommando een app te starten op een Fire TV.

Daarmee legt Amazon een koppeling tussen zijn producten voor thuis. Concurrent Google doet dat al langer. De Google Home-speaker kan sinds de release video's afspelen via een Chromecast op tv. De update voor Fire TV komt volgens Amazon automatisch binnen bij gebruikers en heeft als versienummer 5.2.4.1 of 5.2.4.2, afhankelijk van welk product het is.