Amazon voegt ondersteuning voor multiroomaudio toe aan Echo-speakers

Amazon heeft ondersteuning voor multiroomaudio toegevoegd aan zijn Echo, Echo Dot en Echo Show. Gebruikers die meerdere van de slimme speakers hebben, kunnen nu muziek toewijzen aan een bepaald apparaat of aan een groep.

Met een stemcommando kunnen gebruikers Alexa de opdracht geven om muziek af te spelen op een specifieke Echo-speaker. Op deze manier is het ook mogelijk om bijvoorbeeld in de woonkamer iets op te zetten en vervolgens in de keuken verder te luisteren. De speakers kunnen gegroepeerd worden vanuit de Alexa-app.

Vooralsnog werkt multiroomaudio binnen Amazon Music en een aantal andere apps zoals TuneIn en Pandora. Ondersteuning voor Spotifiy en SiriusXM volgt spoedig, maar wanneer is nog niet bekend. De Echo Dot-hardware beschikt zelf over een kleine speaker, maar het is ook mogelijk om externe speakers aan te sluiten via de 3,5mm-jackplug.

Volgend jaar moet ondersteuning voor multiroomaudio ook naar Alexa-speakers van derden komen. Amazon stelt daarvoor begin volgend jaar een sdk beschikbaar. Ook komt Amazon met Connected Speaker-api's, die moeten zorgen voor een samenwerking tussen netwerkaudiosystemen van andere merken en de Echo-speakers. Amazon zegt samen te werken merken als Sonos, Bose en Samsung.