Gerucht: Google werkt aan speaker met touchscreen

Google zou werken aan een speaker met een touchscreen, zoals concurrent Amazon heeft met de Echo Show. De speaker met touchscreen moet onder meer beeldbellen en het bekijken van YouTube-filmpjes mogelijk maken.

Google werkt aan het project onder de naam Manhattan, schrijft Techcrunch op basis van anonieme bronnen. De bedoeling was aanvankelijk om het apparaat medio volgend jaar uit te brengen, maar wellicht zal de zoekgigant de release vervroegen. Behalve voor videobellen en filmpjes kijken krijgt de speaker ondersteuning voor Google Foto's en Assistant, meldt de site.

Een touchscreen op een vaste plek in huis zou meer mensen ertoe moeten overhalen om een apparaat met Google Assistant te kopen. De dienst werkt momenteel op telefoons en op speakers. Het nadeel van die laatste optie is dat Assistant dan alleen antwoorden kan geven in tekst en niet in beeld. Het tonen van het weerbericht of visuele informatie vereist een scherm.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Google Amazon volgt met het idee voor een speaker. Zo kwam de Amazon Echo twee jaar uit voordat de zoekgigant zijn Home-speaker uitbracht. Bovendien gaat het gerucht dat Google met de Home Mini een variant op de Amazon Echo Dot wil uitbrengen.

De informatie over de speaker met touchscreen komt op een precair moment naar buiten. Deze week heeft Google de YouTube-functie van de concurrerende Amazon Echo Show onklaar gemaakt. Tot aan deze week konden gebruikers van dat apparaat YouTube-video's zien, maar de zoekgigant maakte dat onmogelijk.

Het Amerikaanse bedrijf houdt in de komende week een evenement dat in het teken staat van de presentatie van nieuwe hardware. Daar kan het bedrijf naast een 2-in-1 en twee Pixel-smartphones ook nieuwe speakers laten zien.

Amazon Echo Show