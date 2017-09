Gerucht: Google werkt aan duurdere Home-speaker met stereogeluid

Google werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van zijn Home-speaker. De speaker met Google Assistant zou stereo ondersteunen en een beter geluid voortbrengen dan de huidige Home-speaker die de zoekgigant verkoopt.

Google ontwikkelt de speaker onder de naam Home Max, maar dat wordt vermoedelijk niet de uiteindelijke naam, schrijft 9to5Google. De Home Max zou niet alleen een beter geluid hebben, maar ook gemaakt zijn van duurdere materialen, wat zou resulteren in een fors hogere prijs dan de 149 euro die de zoekgigant nu in Europa vraagt voor zijn speaker.

De site weet niet precies of de ontwikkeling van de speaker al bijna klaar is of dat Google nog volop werkt aan het apparaat. De zoekgigant houdt volgende week een evenement, waarop het bedrijf naar verluidt onder meer een 2-in-1 en twee smartphones wil presenteren. Het bedrijf kondigde de release van de eerste Home vorig jaar aan tijdens het evenement waarop het ook de Pixels liet zien. Behalve de Home Max zou er ook een goedkopere Home Mini aankomen.

De Home Max lijkt een antwoord op de HomePod van Apple, een speaker met ondersteuning voor Siri. De speaker van Apple is fors duurder en biedt volgens de fabrikant een beter geluid dan concurrerende modellen. Behalve die van Google komen er zes speakers aan die ook integratie met Assistant bieden.

