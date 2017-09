Albert Heijn gaat app uitbrengen om boodschappen te bestellen via Google Home

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn werkt aan een app om boodschappen te bestellen via de speaker Google Home. Die app zal de supermarktketen online zetten, zodra Google Nederlands toevoegt aan zijn Assistant.

Zodra dankzij Assistant Google Home Nederlands spreekt en verstaat, is de supermarketen daar 'als de kippen bij', zegt directeur Wouter Kolk in Een Podcast over Media in gesprek met Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth. "We werken heel veel met Google", zegt Kolk. "En wij werken ook met Google Home."

Die ondersteuning komt vermoedelijk begin 2018, zo ving Tweakers onlangs op van een anonieme, betrouwbare bron in de techindustrie. Assistant was bij de release vorig jaar alleen beschikbaar in het Engels, maar inmiddels zijn daar meer talen bijgekomen. Daaronder zijn bijvoorbeeld Frans en Duits.

Kolk zegt in de podcast verder dat Albert Heijn ook klanten boodschappen wil laten bestellen via andere slimme speakers, zodra die in het Nederlands beschikbaar zijn. Amazons Echo-speaker werkt niet in het Nederlands. Apple heeft zijn HomePod nog niet uitgebracht.

De supermarktketen doet momenteel al een test met Hiku, een apparaatje in de keuken om boodschappen te bestellen. Daarnaast is er een grootscheepse test met het automatisch samenstellen van boodschappenlijstjes.

Vanaf binnenkort is Google Home niet meer de enige speaker met Google Assistant. Zes fabrikanten komen met Assistant-speakers op de markt. Die zullen in de Benelux gaan verschijnen vanaf het moment dat Assistant in het Nederlands beschikbaar is.