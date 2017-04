Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 12:27, 35 reacties • Feedback

Submitter: GG---77

Supermarktketen Albert Heijn gaat een test doen met tweehonderd klanten om uit te proberen of er behoefte is aan een manier om de boodschappenlijst bij te werken via Hiku, een koelkastmagneet met microfoon en scanner om de boodschappenlijst bij te werken.

Als gebruikers de boodschappenlijst bijwerken via Hiku, verschijnt dat via het account van de gebruiker in de Appie-app op de smartphone en op de site, schrijft Nu.nl. Klanten kunnen vervolgens het boodschappenlijstje online bestellen of zelf naar de winkel gaan.

De supermarkt heeft volgens Nu.nl tweehonderd houders van een Bonuskaart, de klantenpas van de winkelketen, uitgenodigd om mee te doen met de test. De Hiku is een bestaand product en het bedrijf achter de koelkastmagneet werkt wereldwijd al samen met meerdere supermarktketens.

De Hiku is te koop bij grote webwinkels en kost in de losse verkoop ongeveer 50 dollar. Albert Heijn heeft geen api voor de koppeling met het online boodschappenlijstje, maar een Nederlandse ontwikkelaar vond enkele jaren terug al een manier om dat te omzeilen.